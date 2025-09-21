Велика Британија признаје Палестину?

21.09.2025
08:10
Коментари:1
Премијер Велике Британије Кир Стармер, најавиће у недјељу послијеподне да Велика Британија признаје државу Палестину.
Ова одлука долази као резултат претходне изјаве премијера из јула, када је најавио могућност промјене британског става у септембру – под условом да Израел пристане на прекид ватре у Гази и обавеже се на трајни, одрживи мировни споразум који укључује рјешење с двије државе.
Будући да је, умјесто тога, Израел додатно појачао војне операције у Гази, власти у Лондону одлучиле су се за овај корак.
Тиме долази до преокрета у спољној политици Велике Британије, с обзиром на то да су претходне владе тврдиле како би признање требало бити дио ширег мировног процеса и услиједити у тренутку када би имало највећи дипломатски учинак.
Садашњи министри, међутим, сматрају да је дошло право вријеме и истичу моралну одговорност дјеловања – како би се очувала нада за дугорочан мир.
Одлука је наишла на снажне критике – посебно од стране израелске владе, породица талаца и неких британских конзервативаца. Премијер Израела, Бењамин Нетањаху, изјавио је да би овакво признање представљало "награду за терор", јасно изражавајући своје противљење британској одлуци.
У наредној седмици, сличне кораке најавиле су и Француска и Португал, који планирају признање Палестине уочи почетка засједања Генералне скупштине Уједињених нација.
