Мелони о убиству Кирка: Платио је животом

Извор:

Танјуг

20.09.2025

20:55

Коментари:

0
Đorđa Meloni Italija premijerka
Фото: Танјуг/АП

Италијанска премијерка Ђорђа Мелони је данас, одајући још једном почаст убијеном америчком патриоти Чарлију Кирку, изјавила да је он платио животом за своје храбре идеје.

Она је додала да је увијек сматрала да је борба на првој линији неопходна да би се потврдила сопствена визија свијета.

“Управо зато желим да искрено одам почаст Кирку, младом човјеку и оцу породице, који је животом платио за своје храбре идеје и цијену слободе”, поручила је Мелони у дијелу своје видео поруке упућене на скупу који је у Паризу организовала лидерка француске десничарске партије Идентитет Слободе, Марион Марешал, сестричина Марин Ле Пен, пренијела је агенција Анса.

“Нећемо им дозволити да увуку наше нације у ту спиралу мржње и насиља. Рећићу са истом одлучношћу и да нећемо дозволити ни да нас застраше, и наставићемо да се боримо са смиреном снагом наших идеја”, рекла је италијанска премијерка и лидерка странке Браћа Италије.

Мелони је указала да жртва Чарлија Кирка још једном подсјећа све на то са које стране долазе насиље и нетолеранција.

“Желим јасно и одлучно да кажем свима који проводе живот демонизујући политичког противника, па онда налазе лицемерне изговоре чак и за најгнусније злочине: нећемо се упустити у ту биједну игру”, закључила је Мелони, преноси Тан‌југ.

Коментари (0)
