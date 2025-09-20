Због убрзаног топљења глечера на Аљасци настало ново острво

Извор:
Танјуг
20.09.2025
19:27
Коментари:0
Убрзано топљење глечера на југоистоку Аљаске довело је до тога да стијена "Prou Nob" овог љета постане острво, пошто је вода од отопљеног леда око ње створила језеро, показују најновији сателитски снимци.
Стијена дуга око два километра до прије неколико мјесеци била је још увијек спојена са глечером Алеск, али од овог љета она је окружена водом.
Експерт за глечере Етијен Бертије објаснио је да се овај стјеновити комад земље најприје налазио унутар глечера и дијелом испод њега, а онда је, усљед топљења леда, постао острво усред језера, преноси БФМ ТВ.
Постојање острва откривено је захваљујући снимцима сателита Америчке свемирске агенције НАСА.
Свијет
Робинсон за убиство Кирка користио стару пушку њемачке производње
Глечер који окружује стијену смањио се за пет километара у посљедњих 40 година што је, како указују стручњаци, директна посљедица глобалног отопљавања.
- Огромна већина глечера у свим регионима свијета се изузетно убрзано топи, до те мјере да то данас доприноси порасту нивоа мора за скоро један милиметар годишње - упозорава експерт Гаел Диран.
Уколико би ови ледени гиганти нестали до краја вијека, то би такође имало посљедице по популацију.
Бертије наводи да су глечери прави резервоари воде који нам је обезбјеђују љети када се топе и када је најпотребнија, али ако нестану - онда ћемо изгубити овај ресурс.
Новонастало острво на Аљасци зато представља сигнал упозорења за научну заједницу, пошто би половина масе глечера могла да нестане до краја овог вијека.
Најновије
Најчитаније
19
53
19
52
19
43
19
27
19
24
Тренутно на програму