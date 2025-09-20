Почеле исплате Фејсбук корисницима: Ево колико новца добијају

Извор:
Б92
20.09.2025
18:08
Мета је започела исплату надокнада за кориснике Фејсбука у оквиру нагодбе од 725 милиона долара.
Корисници Фејсбука у Сједињеним Америчким Државама почели су да добијају уплате у оквиру нагодбе вриједне 725 милиона долара, која је проистекла из чувене афере са злоупотребом података корисника.
Нагодба је постигнута 2022. године након тужби у вези са скандалом у којем је компанија Cambridge Analytica неовлашћено приступила подацима милиона корисника, што је изазвало глобални политички и технолошки потрес.
На компензацију су имали право сви који су користили Фејсбук између 7. маја 2007. и 22. децембра 2022. и поднијели захтјев у прописаном року.
Исплате се врше у таласима и очекује се да ће цијели процес трајати око 10 недјеља. Корисници чији су захтјеви прихваћени добијају обавјештење путем e-maila неколико дана прије него што им новац легне на рачун.
Висина исплате зависи од два фактора: колико је укупно валидних захтјева поднесено и колико дуго је корисник имао активан Фејсбук налог у наведеном периоду.
Прве уплате показују да корисници добијају око 38 долара по особи, мада се износ разликује од појединца до појединца.
Организатори поручују да исплате иду постепено и да нема разлога за бригу уколико уплата још није стигла. Корисницима се савјетује да провере и Спам фолдер, јер обавјештења стижу путем e-maila, преноси Б92.
