Logo

Почеле исплате Фејсбук корисницима: Ево колико новца добијају

Извор:

Б92

20.09.2025

18:08

Коментари:

0
Почеле исплате Фејсбук корисницима: Ево колико новца добијају
Фото: Pixabay

Мета је започела исплату надокнада за кориснике Фејсбука у оквиру нагодбе од 725 милиона долара.

Корисници Фејсбука у Сједињеним Америчким Државама почели су да добијају уплате у оквиру нагодбе вриједне 725 милиона долара, која је проистекла из чувене афере са злоупотребом података корисника.

Нагодба је постигнута 2022. године након тужби у вези са скандалом у којем је компанија Cambridge Analytica неовлашћено приступила подацима милиона корисника, што је изазвало глобални политички и технолошки потрес.

Košarka, lopta

Сцена

Ухапшена бивша НБА звијезда

На компензацију су имали право сви који су користили Фејсбук између 7. маја 2007. и 22. децембра 2022. и поднијели захтјев у прописаном року.

Исплате се врше у таласима и очекује се да ће цијели процес трајати око 10 нед‌јеља. Корисници чији су захтјеви прихваћени добијају обавјештење путем e-maila неколико дана прије него што им новац легне на рачун.

Колико новца корисници добијају?

Висина исплате зависи од два фактора: колико је укупно валидних захтјева поднесено и колико дуго је корисник имао активан Фејсбук налог у наведеном периоду.

Прве уплате показују да корисници добијају око 38 долара по особи, мада се износ разликује од појединца до појединца.

Бака Алцхајмер

Здравље

Хоћемо ли икада добити вакцину против Алцхајмерове болести? Стручњаци откривају да има наде

Организатори поручују да исплате иду постепено и да нема разлога за бригу уколико уплата још није стигла. Корисницима се савјетује да провере и Спам фолдер, јер обавјештења стижу путем e-maila, преноси Б92.

Подијели:

Тагови:

Fejsbuku

Meta

nagodba

korisnici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фејсбук исплаћује милионе корисницима

Наука и технологија

Фејсбук исплаћује милионе корисницима

2 д

0
Вијест која буди носталгију: Фејсбук враћа ''боцкање''

Наука и технологија

Вијест која буди носталгију: Фејсбук враћа ''боцкање''

2 седм

0
Марк Закербег тужи Фејсбук због гашења профила

Наука и технологија

Марк Закербег тужи Фејсбук због гашења профила

2 седм

0
Фејсбук кришом скенира ваше слике на телефону: Ево гдје да искључите ову опцију

Наука и технологија

Фејсбук кришом скенира ваше слике на телефону: Ево гдје да искључите ову опцију

2 седм

0

Више из рубрике

Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Трамп уводи накнаду од 100.000 долара за визе за стране раднике

2 ч

0
Састанак Трампа и Зеленског

Свијет

Састанак Трампа и Зеленског

4 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Нови снажан земљотрес погодио полуострво на истоку Русије

4 ч

0
Гледао филмове за одрасле, па убио оца двоје д‌јеце

Свијет

Гледао филмове за одрасле, па убио оца двоје д‌јеце

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

53

Родиле гљиве, откупна цијена достигла рекордне износе

19

52

Ђани и Слађа купили стан на обали мора

19

43

Украдени експериментални лијекови за рак вриједни 800.000 евра

19

27

Због убрзаног топљења глечера на Аљасци настало ново острво

19

24

Нови случај ризичне вожње у БиХ: Претицао возила пред кривином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner