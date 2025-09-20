Logo

Ухапшена бивша НБА звијезда

20.09.2025

17:54

Ухапшена бивша НБА звијезда
Гилберт Аренас (43), некадашњи ас Вошингтон Визардса и троструки НБА Ол-Стар, ухапшен је у Лос Анђелесу због сумње да је организовао илегалне покер игре са високим улозима у својој луксузној вили.

Уз њега је ухапшено још пет особа, а према наводима америчких медија, у партијама су често учествовале познате личности из свијета спорта и забаве. Иако се ради о приватним окупљањима, власти тврде да су партије биле организоване и комерцијалне природе, што није дозвољено према законима државе Калифорније.

Аренас се за сада није оглашавао, а налази се у притвору, док је рочиште заказано за почетак следећег мјесеца. До тада мора званично да одговори на оптужбе.

Подсјетимо, он је у прошлости неколико пута знао да прозива Николу Јокића, али и Луку Дончића.

Није му први пут

За бившег кошаркаша, који је 2008. године потписао рекордни шестогодишњи уговор вриједан 124 милиона долара, проблеми са законом нису новост.

Још 2010. године је био ухапшен због илегалног посједовања оружја, након чега је признао кривицу. НБА га је суспендовала, а суд му је изрекао двогодишњу условну казну и 400 сати друштвено корисног рада.

То је означило почетак краја његове каријере. Вашингтон се одрекао Аренаса, а он је кратко играо за Мемфис, па завршио каријеру у Кини у дресу Шангај Најтса.

