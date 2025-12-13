ФБиХ им није дала ни марку, начелник: "Ето колико им вриједимо"

13.12.2025
21:16
Коментари:0
Кенан Даутовић (СДА), начелник Општине Травник, огласио се на друштвеним мрежама након што је Травнику из расподјеле средстава Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину додијељено 0 КМ.
У објави на Фејсбуку, Даутовић је изразио незадовољство због одлуке Владе ФБиХ да Травнику, у оквиру расподјеле од 48 милиона КМ које су општине и градови широм Федерације добили на основу различитих критеријума, не додијели ни једну једину конвертибилну марку.
"Поштоване суграђанке и суграђани, из расподјеле 48 милиона КМ општинама и градовима, Влада Федерације Босне и Херцеговине је Травнику додијелила 0 КМ. Ето колико им вриједимо", написао је Даутовић.
С друге стране, чак 2 милиона КМ је добила општина Доњи Вакуф у којој је на посљедњим изборима изабран начелник из реда СДП-а, подсјећа "Радио Сарајево".
Поред Травника, у Средњобосанском кантону (СБК) новац нису добиле ни опшине Бугојно и Бусовача.
