ФБиХ им није дала ни марку, начелник: "Ето колико им вриједимо"

13.12.2025

21:16

ФБиХ им није дала ни марку, начелник: "Ето колико им вриједимо"
Фото: Pexel/Muhammed Fatih Beki

Кенан Даутовић (СДА), начелник Општине Травник, огласио се на друштвеним мрежама након што је Травнику из распод‌јеле средстава Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2025. годину додијељено 0 КМ.

У објави на Фејсбуку, Даутовић је изразио незадовољство због одлуке Владе ФБиХ да Травнику, у оквиру распод‌јеле од 48 милиона КМ које су општине и градови широм Федерације добили на основу различитих критеријума, не додијели ни једну једину конвертибилну марку.

"Поштоване суграђанке и суграђани, из распод‌јеле 48 милиона КМ општинама и градовима, Влада Федерације Босне и Херцеговине је Травнику додијелила 0 КМ. Ето колико им вриједимо", написао је Даутовић.

С друге стране, чак 2 милиона КМ је добила општина Доњи Вакуф у којој је на посљедњим изборима изабран начелник из реда СДП-а, подсјећа "Радио Сарајево".

Поред Травника, у Средњобосанском кантону (СБК) новац нису добиле ни опшине Бугојно и Бусовача.

