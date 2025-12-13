Logo
Помоћ за набавку печенице ветеранима "Гарде Пантери"

Аутор:

Сања Трифковић

13.12.2025

19:29

Коментари:

0
Фото: ATV

Мирко Вујановић из рата је изашао са тешким здравственим проблемима. Живи од борачког додатка и ако нешто успије да уради овако нарушеног здравља. Сналази се како може. Један је од 106 тежих случајева о којима највише брину у Удружењу ветерана „Гарда Пантери“. Они су и покренули божићну акцију за прикупљање средстава како би омогућили својим колегама да достојанствено прославе празник.

"Пуно значи, хвала, прво да се захвалим том човјеку из дијаспоре...иначе стање тих бораца, инвалида је стање катастрофално, свакоме ко има шансу да помогне, лијепо је помоћи и нормално свака помоћ је добродошла. Добијам само 120КМ и 9 марака борачког додатка, до пензије двије године, ваља преживјети, а ваља платити комуналије, држава своје хоће", каже Мирко Вујановић, Удружење ветерана Гарда Пантери.

