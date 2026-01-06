Стевандић унио бадњак у Народну скупштину

06.01.2026
13:01
Коментари:1
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић унио је бадњак у Народну скупштину.
"Уношење бадњака у Народну скупштину Републике Српске је постало традиција. Пред дан радости Христовог рођења, нека је свима сретан Бадњи дан и вече", навео је Стевандић на Инстаграму у додао:
"Свако добро, од Бога благословено и мир међу људима".
