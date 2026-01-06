Logo
Large banner

Стевандић унио бадњак у Народну скупштину

06.01.2026

13:01

Коментари:

1
Стевандић унио бадњак у Народну скупштину
Фото: Инстаграм

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић унио је бадњак у Народну скупштину.

"Уношење бадњака у Народну скупштину Републике Српске је постало традиција. Пред дан радости Христовог рођења, нека је свима сретан Бадњи дан и вече", навео је Стевандић на Инстаграму у додао:

"Свако добро, од Бога благословено и мир међу људима".

Подијели:

Тагови:

Ненад Стевандић

NSRS

Badnjak

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

Република Српска

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

4 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Да Бадњи дан донесе мир, љубав и достојанство

5 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Божић нам даје снагу и смисао

6 ч

0
Додик: Породица, вјера и огњиште нас сачували кроз вијекове

Република Српска

Додик: Породица, вјера и огњиште нас сачували кроз вијекове

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

У добојској болници забрањене посјете пацијентима

16

24

У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

16

08

Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској

16

01

Повратак кући: Има ли пута када су разрушене све стазе?

16

00

Да ли положајник мора да буде мушко?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner