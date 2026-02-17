Јасенку (29) тумор расте сваког дана, потребна му је помоћ

17.02.2026
10:29
Коментари:0
Јасенку Рамићу (29) из Тузле тумор расте сваког дана, те му је потребна помоћ. Позивом на број 17040 сви који желе могу донирати двије марке за његову операцију.
Како су навели из Помози.ба, тумор му одузима снагу, достојанство и мир.
"Ово није само тешка медицинска прича. Ово је борба за живот једног младића који тек треба живјети. Све је почело готово непримјетно, још док је био дјечак. Тумор је тада био величине зрна грашка. Љекари су сматрали да га не треба дирати због високог ризика операције. Али вријеме није било савезник. Тумор се годинама ширио, захватио предио врата и грла и сада пријети да озбиљно отежа дисање и гутање. Већ данас представља директну пријетњу његовом здрављу и животу", саопштено је из Помози.ба.
Како додају, иза Јасенка су мјесеци и године исцрпљујуће борбе.
"Бројни прегледи, терапије, стална неизвјесност и страх од онога што доноси сутра. Развила се и слабовидност, као и болест костију лица усљед деформитета. Сваки дан је нови изазов, нова бол, нова брига за породицу која стрепи над његовом судбином. Ипак, нада још постоји. Љекари су дали могућност наставка лијечења и оперативног захвата у Истанбулу, али за то је потребно 76.500 евра. Износ који породица сама не може обезбиједити. Не дозволимо да ова борба стане због недостатка новца", навели су они.
Осим позива на број 17040, донације су могуће и путем web странице Помози.ба или уплатом на банковне рачуне.
