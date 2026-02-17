Ухапшен нападач на сина Снежане Ђуришић: Сумња се да је имао помагаче

Извор:
Телеграф
17.02.2026
10:16
Коментари:0
Син пјевачице Снежане Ђуришић Марко Гвозденовић (46) претучен је синоћ у Хумској улици, а задобио је тешке тјелесне повреде. Нападач на Гвозденовића идентификован је као М. Ћ. и он је ухапшен.
Како је саопштено из Првог основног тужилаштва, осумњиченом је на терет стављено кривично дјело тешка тјелесна повреда.
Хроника
Код осумњиченог за породично насиље пронађено оружје
Сумња се да је осумњичени имао саучеснике при извршењу кривичног дјела и за њима се и даље трага.
Осумњиченом М. Ћ. одређено је задржавање до 48 сати, у ком року ће, уз кривичну пријаву да буде приведен на саслушање у Прво основно јавно тужилаштво у Београду.
Прво основно јавно тужилаштво ће се, након обављеног саслушања, огласити о даљем поступању.
Према незваничним информацијама, Марко Гвозденовић је истражним органима испричао да је нападу претходио позив комшије. Он је, како тврди, отишао на договорено мјесто мислећи да ће са комшијом ријешити одређене несугласице разговором. Међутим, умјесто дијалога, услиједила је серија удараца.
Савјети
Лако се припрема: Ако желите да вам цријева раде као сат онда је овај доручак најбољи избор
Љекарским прегледом утврђено је да Марко Гвозденовић има поломљена ребра и бројне подливе. Због озбиљности повреда, он је задржан на даљем лијечењу и опсервацији.
Здравље
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Љубав и секс
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
18
11
17
11
13
11
12
11
07
Тренутно на програму