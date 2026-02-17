Почела је Сиропусна недјеља: Ево шта се никако не смије радити уочи Васкршњег поста

Извор:
Сиропусна недјеља заузима посебно мјесто у православној традицији, јер представља непосредну припрему за Васкршњи пост. У народу је позната и као Бијела недјеља, а прате је бројна вјеровања и обичаји који се и данас поштују, нарочито у традиционалним породицама.
Бијела или Сиропусна недјеља, која представља увод у Васкршњи пост, добила је назив због правила исхране којих би вјерници требало да се придржавају. Током ове недјеље више се не једе месо, али су дозвољени млијечни производи, сир и јаја. Управо та промјена симболизује постепени улазак у пост и духовно смиривање прије великог уздржања које слиједи.
Према народним вјеровањима и обичајима који су се задржали до данашњих дана, Сиропусна недјеља, односно Сиропусна седмица (како стоји у црквеном календару) је вријеме када треба избјегавати свађе, тешке ијречи и конфликте. Сматрало се да није добро ући у пост са љутњом; како се говорило, "оно што унесеш у пост, прати те кроз цијелу годину". Зато су људи ових дана обилазили родбину и комшије, мирили се и обнављали односе.
Посебан значај има последњи дан – Бијеле покладе, познате и као дан праштања. Тада се, према обичају, тражи опроштај од ближњих уз ријечи: "Опрости ми", на шта се одговара: "Бог да опрости, и ти мени опрости". У многим породицама овај обичај се и даље поштује, јер се вјерује да се у пост мора ући чистог срца. Међу народним обичајима који су се задржали у појединим крајевима Србије јесте и паљење ватри уочи поклада. Ватра је у народном вјеровању симбол очишћења и новог почетка, па се сматрало да пламен "сагоријева" лоше мисли и неслогу.
У неким срединама раније су организоване и маскиране поворке, што је остатак старијих обичаја који су се временом уклопили у црквени календар. Ипак, суштина Сиропусне недјеље није у весељу, већ у смиривању, припреми и праштању.
Вјерници ових дана чешће одлазе у цркву, присуствују богослужењима и размишљају о почетку поста. Сматра се да је Сиропусна недјеља мост између свакодневице и времена уздржања, период у ком се полако мијења ритам живота.
