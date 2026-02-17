Бизарни тренд залудио Хрвате: Масовно купују прах за "буђење"

17.02.2026
10:51
Нови тренд међу тинејџерима у Хрватској постао је бијели енергетски прах који се удише кроз нос и обећава тренутни „боост“ енергије и будности. Производ под називом „Sniffit“ промовише се као практична алтернатива класичним енергетским пићима, уз тврдњу произвођача да је блажи за желудац јер се не пије, већ инхалира.
Иако је производ легалан, изазвао је бројне полемике – прије свега због начина конзумације који подсјећа на узимање илегалних дрога, али и због недостатка јасног регулаторног оквира.
„Sniffit“ садржи комбинацију стимуланса и додатака енергији – кофеин, таурин, витамин Б3, Л-теанин и ментол. Продаје се у бочици са десет доза, а цијена паковања износи око 16 евра.
Према наводима произвођача Марка Шепца из фирме „Max Медиа“, једна доза тежи око 100 милиграма и садржи 50 милиграма кофеина – што је, како тврди, мање од просјечне шоље кафе и знатно мање од већине енергетских напитака.
„Један sniff износи једну мјерицу величине дебљег грашка. По потреби се може користити више пута дневно, али се не препоручује прекорачити укупни дневни унос кофеина од 200 милиграма из свих извора“, наводи произвођач.
За разлику од енергетских пића, која у Хрватској нису забрањена малољетницима, продаја овог праха дозвољена је само пунољетним особама.
У појединим продавницама производ се држи под кључем јер, према ријечима трговаца, влада све веће интересовање међу малољетницима.
Производ се агресивно промовише на друштвеним мрежама, гдје се објављују снимци у којима пролазници испробавају прах и дијеле утиске. Доступан је путем званичне интернет странице и у појединим продавницама.
Критичари упозоравају да се маркетинг ослања на естетику и начин употребе који имитира конзумацију наркотика, чиме се, како наводе, банализује такво понашање.
На питање о дугорочним посљедицама, произвођач тврди да не постоје научни докази о штетности при умјереној и правилној употреби ароматских производа ове врсте.
Међутим, институције нису дале јасан одговор. Упити упућени токсиколошким друштвима, заводима за јавно здравство и болницама остали су без конкретног стручног става, уз образложење да нису надлежни.
Из Министарства здравља навели су да је ријеч о иновативној врсти производа за коју не постоје посебни прописи ни на националном ни на европском нивоу, те да се примјењују општи прописи о безбједности производа.
У случају да се утврди ризик, Државни инспекторат може производ пријавити у систем брзог узбуњивања Европске уније, што омогућава његово повлачење са тржишта.
Све то оставља утисак да се производ налази у регулаторној сивој зони, преноси Index.
Француска је 2024. године забранила продају сличног енергетског праха под називом „Sniffy“. Иако није садржавао илегалне супстанце, власти су оцијениле да удисање бијелог праха кроз нос може подстаћи ризично понашање, посебно код младих, те банализовати конзумацију дрога.
Европска посланица и љекар Биљана Борзан упозорава да је ријеч о забрињавајућем тренду.
„То није случајно, већ маркетиншка стратегија која нормализује ризична понашања, нарочито међу младима. Удисање стимулативних супстанци кроз нос представља другачији и потенцијално опаснији начин уноса у организам него када је ријеч о пићу“, истиче Борзан.
Она сматра да би Хрватска требало да размотри привремену забрану или строга ограничења док се не спроведе детаљна стручна процјена безбједности.
„Када постоји и најмања сумња у безбједност, нарочито када су млади у питању, начело предострожности мора имати предност над интересима тржишта“, поручује Борзан.
Енергетски прахови за инхалацију представљају нови изазов за здравствени систем и регулаторне органе. Иако су легални и лако доступни путем интернета, недостају дугорочна истраживања о њиховом утицају на здравље.
Стручњаци упозоравају да комбинација стимуланса и начин конзумације могу имати непредвидиве посљедице, посебно код младих чији је организам осјетљивији на кофеин и сличне супстанце.
Тренд показује колико брзо тржиште проналази нове начине да заобиђе постојеће прописе, док институције тек накнадно покушавају да дефинишу границе и одговорност, преносе Независне.
