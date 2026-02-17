Logo
На снази жуто упозорење - повећан ризик од поплава

17.02.2026

09:16

Читава територија Сјеверне Македоније је тренутно под жутом фазом упозорења због обилних падавина и јаких вјетрова, који повремено и локално могу достићи брзину преко 70 километара на сат.

Према информацијама метеоролога, овакви временски услови поново повећавају ризик од поплава и изливања ријека, посебно у западним и северозападним дијеловима земље, пише портал skopjeinfo.mk.

У овим регионима се локално очекује падавина од више од 30 литара по квадратном метру у периоду од 24 сата, што може да доведе до пораста нивоа воде и проблема на терену.

Снежана Ђуришић

Сцена

Познато ко је претукао сина Снежане Ђуришић

Власти апелују на опрез, посебно у подручјима дуж ријечних корита и на мјестима гдје је раније било поплава.

Sjeverna Makedonija

Поплаве

