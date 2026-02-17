ТикТок вас шпијунира и без инсталирања

Извор:
Платформа ТикТок прати и кориснике који немају инсталирану ту апликацију, а захваљујући невидљивом пикселу за праћење који прикупља информације у позадини и може да их прослиједи другим корпорацијама.
Такозвани "пиксел за праћење" је мали дио кода који многе веб странице уграђују и који прикупља информације о посјетиоцима и може да их проследи даље.
Према истраживању Би-би-си-јa, понекад се преносе врло осјетљиви подаци, а свако ко на примјер, кликне на информације о раку, плодности или кризама менталног здравља на здравственим веб страницама могао би да остави трагове података који завршавају на рекламним мрежама.
Већина људи већ зна да друштвене мреже прате њихове активности на платформи, али мање је познато да нас ТикТок прати и док посећујемо сајтове који немају никакве везе са овом апликацијом.
Када на неком сајту попуњавате формулар или тражите савјет осјетљиве природе, пиксел може да у истом тренутку пошаље вашу имејл адресу и садржај претраге директно у базу података технолошких гиганата.
ТикТок се брани тврдњом да је одговорност на власницима сајтова и да они морају да поштују законе о приватности, али критичари истичу да платформе свјесно подстичу овакво понашање јер им масовни подаци доносе огромну зараду кроз продају прецизно циљаних реклама.
Додатну забринутост изазива чињеница да се ови подаци не користе само да би вам се приказала реклама за ципеле или путовање.
Алгоритми могу да користе сакупљене информације како би утицали на ваше политичке ставове, вршили ценовну дискриминацију или вас подстицали на куповине које вам нису потребне.
Стручњаци наглашавају да једном када ваши интимни подаци заврше у нечијој бази, они тамо остају заувијек, чиме се ствара дигитални портрет који вас прати кроз цијели живот, без обзира на то колико се трудили да останете анонимни.
На срећу, постоје рјешења која ће боље заштити приватност корисника и захтјевају само неколико минута.
Како наводе експерти, први и најважнији корак је промјена интернет претраживача, јер популарни програми попут Гугловог Хрома често дозвољавају превелико цурење информација.
Прелазак на сигурније опције као што су претраживачи Брејв (Браве) или Дакдакгоу може да аутоматски блокира већину невидљивих пратилаца.
Ако ипак не желите да мијењате претраживач, савјетује се инсталирање екстензија као што је Јублок орџин или Прајваси беџер.
На тај начин је могуће спријечити сајтове шаљу ваше податке трећим странама без вашег знања.
Стручњаци ипак упозоравају да потпуна заштита није могућа без системских промјена и јачих закона о приватности, преноси Б92.
