У Сплиту увредљиви графити на рачун Зорана Милановића

17.02.2026
09:36
На неколико локација у Сплиту појавили су се увредљиви графити упућени хрватском предсједнику Зорану Милановићу, кога називају "удбашем" и "лажним патриотом".
Аутори му поручују и да "врати Туђманову бисту", а њега, лидера најутицајније опозиционе СДП Хајдаша Дончића и странку Можемо, у којој је један од координатора градоначелник Загреба Томислав Томашевић, називају и издајицама.
Јутарњи лист подсјећа да ово није први пут да је Милановић мета увредљивих коментара и графита исписаних по зидовима и фасадама зграда.
