У Сплиту увредљиви графити на рачун Зорана Милановића

Извор:

Танјуг

17.02.2026

09:36

Коментари:

У Сплиту увредљиви графити на рачун Зорана Милановића
Фото: Tanjug/AP/Richard Drew

На неколико локација у Сплиту појавили су се увредљиви графити упућени хрватском предсједнику Зорану Милановићу, кога називају "удбашем" и "лажним патриотом".

Аутори му поручују и да "врати Туђманову бисту", а њега, лидера најутицајније опозиционе СДП Хајдаша Дончића и странку Можемо, у којој је један од координатора градоначелник Загреба Томислав Томашевић, називају и издајицама.

Експлозија у Бањалуци

Хроника

Страдао мушкарац у експлозији, огласило се ОЈТ Бањалука

Јутарњи лист подсјећа да ово није први пут да је Милановић мета увредљивих коментара и графита исписаних по зидовима и фасадама зграда.

Split

Zoran Milanović

