Забрана увоза руске нафте кошта ЕУ више од 20 милијарди евра

ЕУ је до краја 2025. године преплатила више од 20 милијарди евра за нафту због пораста цијена након забране увоза руске нафте, показују подаци агенције за статистику "Евростат".
Док је ЕУ 2021. године куповала нафту по цијени од 57,4 евра по барелу, просјечна цијена у 2025. години износила је 64,3 евра по барелу, преноси РИА Новости.
Као резултат раста цијена нафте за ЕУ, изгубљена добит до краја 2025. године износила је 22,7 милијарди евра.
ЕУ је у децембру 2022. године забранила увоз руске нафте, а у фебруару 2023. и нафтних деривата морским путем.
