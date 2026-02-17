Претучен син Снежане Ђуришић

Извор:
Телеграф
17.02.2026
08:52
Коментари:0
Марко Гвозденовић (46), син прослављене пјевачице народне музике Снежане Ђуришић, хитно је примљен у болницу након што је брутално претучен у једном стану на Врачару, сазнаје Телеграф.рс.
Према незваничним информацијама из истраге, до инцидента је дошло прекјуче у поподневним часовима када је Гвозденовић отишао у посјету свом комшији. Под околностима које се још увијек прецизно утврђују, између двојице мушкараца избила је жучна расправа која је убрзо ескалирала у физички обрачун.
Савјети
Како скувати јаја без кључале воде?
Извор близак истрази наводи да је комшија физички насрнуо на Гвозденовића и задао му више удараца. Љекарским прегледом констатоване су озбиљне повреде - прелом ребара.
Гвозденовић је свјестан, комуникативан и тренутно се налази у стабилном стању, али је задржан на даљој дијагностици.
Поводом овог инцидента одмах су реаговали надлежни органи. Како сазнаје Телеграф.рс, истрагу о цијелом случају преузело је Прво основно јавно тужилаштво у Београду.
Тужилаштво је наложило прикупљање свих потребних доказа, узимање изјава од учесника и свједока, као и достављање медицинске документације о степену повреда које је Гвозденовић задобио. Очекује се да ће против нападача бити поднијета одговарајућа кривична пријава у редовном поступку или ће бити одређено задржавање, зависно од даљих налаза истраге.
Наука и технологија
Жена због вјештачке интелигенције остала без посла
Иначе, Марко Гвозденовић је и раније био тема медијских написа због свог турбулентног начина живота и несугласица унутар породице.
Сцена
13 ч1
Сцена
16 ч0
Сцена
19 ч0
Сцена
23 ч0
Најновије
Најчитаније
11
30
11
25
11
18
11
17
11
13
Тренутно на програму