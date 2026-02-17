Logo
Large banner

Претучен син Снежане Ђуришић

Извор:

Телеграф

17.02.2026

08:52

Коментари:

0
Пјевачица Снежана Ђуришић
Фото: Youtube/ screenshot

Марко Гвозденовић (46), син прослављене пјевачице народне музике Снежане Ђуришић, хитно је примљен у болницу након што је брутално претучен у једном стану на Врачару, сазнаје Телеграф.рс.

Према незваничним информацијама из истраге, до инцидента је дошло прекјуче у поподневним часовима када је Гвозденовић отишао у посјету свом комшији. Под околностима које се још увијек прецизно утврђују, између двојице мушкараца избила је жучна расправа која је убрзо ескалирала у физички обрачун.

Кувана јаја

Савјети

Како скувати јаја без кључале воде?

Извор близак истрази наводи да је комшија физички насрнуо на Гвозденовића и задао му више удараца. Љекарским прегледом констатоване су озбиљне повреде - прелом ребара.

Гвозденовић је свјестан, комуникативан и тренутно се налази у стабилном стању, али је задржан на даљој дијагностици.

Поводом овог инцидента одмах су реаговали надлежни органи. Како сазнаје Телеграф.рс, истрагу о цијелом случају преузело је Прво основно јавно тужилаштво у Београду.

Тужилаштво је наложило прикупљање свих потребних доказа, узимање изјава од учесника и свједока, као и достављање медицинске документације о степену повреда које је Гвозденовић задобио. Очекује се да ће против нападача бити поднијета одговарајућа кривична пријава у редовном поступку или ће бити одређено задржавање, зависно од даљих налаза истраге.

otkaz pexels отказ

Наука и технологија

Жена због вјештачке интелигенције остала без посла

Иначе, Марко Гвозденовић је и раније био тема медијских написа због свог турбулентног начина живота и несугласица унутар породице.

Подијели:

Тагови :

Snežana Đurišić

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гори сала за вјенчања

Регион

Гори сала за вјенчања

2 ч

0
Ухапшен други осумњичени за убиство MMA борца, огласио се МУП

Хроника

Ухапшен други осумњичени за убиство MMA борца, огласио се МУП

3 ч

0
Пожар у Шпанији

Свијет

Петоро младих погинуло у пожару: Нека тијела изгорјела до непрепознатљивости

3 ч

0
Паре

Занимљивости

Небо се отворило: Пљуштаће киша новца за 3 знака

3 ч

0

Више из рубрике

Посљедња објава Роберта Дувала: Неколико дана пред смрт нашалио се на друштвеним мрежама

Сцена

Посљедња објава Роберта Дувала: Неколико дана пред смрт нашалио се на друштвеним мрежама

13 ч

1
Бака Прасе позирао поред запаљеног џипа, па послао поруку рекеташима

Сцена

Бака Прасе позирао поред запаљеног џипа, па послао поруку рекеташима

16 ч

0
Испливао снимак аута Баке Прасета прије него што је запаљен: Неколико сати прије пожара упозорен?

Сцена

Испливао снимак аута Баке Прасета прије него што је запаљен: Неколико сати прије пожара упозорен?

19 ч

0
Рада Манојловић шокирала објавом: ''Ватрени огањ нико неће избјећи''

Сцена

Рада Манојловић шокирала објавом: ''Ватрени огањ нико неће избјећи''

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Спрема се 1.000 отказа: Радници у шоку - шта ће бити послије овога?

11

25

Шеранић и Кузмић потпредсједници Владе Српске

11

18

Стевандић: Пресуда Кристијану Шмиту

11

17

Почела је Сиропусна недјеља: Ево шта се никако не смије радити уочи Васкршњег поста

11

13

Кремљ открио детаље о преговорима у Швајцарској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner