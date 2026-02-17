Лако се припрема: Ако желите да вам цријева раде као сат онда је овај доручак најбољи избор

Извор:
Не само да је ово одличан доручак за здравље и цријева већ је и веома укусан и лако се прави.
Један старински доручак чисти цријева као руком спрема се брзо и просто је одличан за здравље.
Палента је савршен оброк за доручак, јер је лагана, даје вам снагу и осјећај ситости за напоран остатак дана. Иако је некада често била на трпезама, сада је помало заборављена, али никад није касно да је поново уврстите у ваш јеловник.
Представља једну врло здраву намирницу која се прави од кукурузног гриза, а можете је пронаћи у кесицама и разним паковањима, а припрема се на безброј начина.
Кукурузно брашно или гриз веома позитивно утичу на опште здравље људи. Палента не садржи глутен, па је погодна за све оне који су суочени са преосетљивошћу на глутен. Такође је веома заситна и препоручује се свим узрастима.
Палента садржи природне масти, односно каротеноиде, а управо су те здраве масти заслужне за боље функционисање наших цријева. Кукуруз такође садржи велике количине фосфора, магнезијума, цинка, калијума, бакра, селена и мангана.
Захваљујући кукурузу, палента има веома мало калорија, па је идеалан оброк за мршављење. Једна је од најбољих и најефикаснијих намирница које се препоручују за конзумацију, јер се припрема брзо и лако, укус јој је врло благ и пријатан, заситна је, а уз то не ствара осјећај тежине у стомаку.
Паленту би требало да конзумирамо бар једном недјељно, јер чисти цријева и убрзава метаболизам, а потпуно је непотребно да вам говоримо колико је здравији избор од пекаре. Поред тога, за припрему вам је потребно свега 5 минута
За једну порцију ставите 2 dl воде да прокључа, ставите кашику соли и кашику масти или уља. Кад вода проври, склоните са рингле и додајте две и по кашике паленте. Мешајте на нижој температури два до три минута. Паленти можете додати сир, кајмак, ланено семе, семенке сунцокрета, ајвар, а можете да је прелијете и с топлим млијеком.
Савјет: Приликом мијешања препоручује се употреба дрвене кашике, због саме оксидације, до које може доћи при употреби металне кашике, преноси Крстарица.
