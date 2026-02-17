Logo
Кремљ открио детаље о преговорима у Швајцарској

РТ Балкан

17.02.2026

11:13

Преговори о Украјини у Женеви почеће у наредних неколико сати, али не треба очекивати неке конкретне вести већ данас, изјавио је портпарол руског лидера Дмитриј Песков.

Истакао је да стране на лицу мјеста договарају тачно вријеме почетка преговора.

"Данас ће се наставити трилатерални руско-америчко-украјински преговори у Женеви. Наша делегација је тамо. Не мислим да данас треба очекивати неке вести, јер је, као што знате, планирано да се рад настави и сутра", поручио је он.

Како је нагласио, преговори ће се одвијати иза затворених врата, без присуства медија.

Регион

Хитно обавјештење: Повлаче се четири месна производа

Руска делегација, коју предводи помоћник предсједника Владимир Медински, стигла је у хотел у Женеви уочи разговора о Украјини, јавља дописник РИА Новости. Нова рунда преговора о Украјини биће одржана данас и сутра. Састанак ће се одржати у трилатералном формату уз учешће Русије, САД и Украјине.

Како преноси ТАСС, очекује се да ће преговори почети у 12 часова по београдском времену, преноси РТ Балкан.

