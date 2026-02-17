Кузмић: Мљекарством и пољопривредом се бавимо сваки дан

17.02.2026
Мљекарством и пољопровредом бавимо се сваки дан, немамо потребу да разговарамо у Скупштини о томе, с обзирим на опредјељење народних посланика, рекла је министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић.
"Усљед поремећаја на тржишту постигнут је договор о повећању подстицаја. Пратимо стање, само је код "Млијекопродукта" смањена количина окупа. Анекс уговора потписан је до краја марта", навела је Кузмићева на конференцији за новинаре након што посебна сједница Народне скупштине Републике Српске на којој је данас требала да буде разматрана информација о стању у сектору мљекарства и пољопривреде није одржана, јер није добила подршку скупштинске већине током гласања о усвајању дневног реда.
Без посебне сједнице о стању у мљекарству
