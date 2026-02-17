Logo
Без посебне сједнице о стању у мљекарству

17.02.2026

10:30

Коментари:

0
Без посебне сједнице о стању у мљекарству
Фото: АТВ

Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске на којој је данас требала да буде разматрана информација о стању у сектору мљекарства и пољопривреде није одржана јер није добила подршку скупштинске већине током гласања о усвајању дневног реда.

За одржавање посебне сједнице гласала су 24 посланика, није било гласова против, док је један посланик био уздржан.

Захтјев за одржавање посебне сједнице раније су потписали посланици опозиционих странака у Српској.

Тагови :

NSRS

posebna sjednica

mljekarstvo

Коментари (0)
