Зашто није препоручљиво носити нову одјећу прије прања?

Извор:
Агенције
16.02.2026
12:12
Коментари:0
Ношење потпуно нове одјеће прије прања није препоручљива навика.
Стручњаци за текстил појаснили су да је нову одјећу потребно опрати прије ношења, посебно ако се ради о комадима одјеће који иду директно на кожу.
Хроника
Очевидац експлозије за АТВ: Прво сам мислио да пале камионе Чистоће
"Одјећу перем прије ношења како бих уклонила хемикалије од обраде, вишак боје и прљавштину насталу руковањем током производње. Текстил и одјећа пролазе кроз многе руке, често у више различитих земаља", навела је стручњакиња за текстил Францис Цосен.
Уз то, она додаје да текстилни производи могу садржати остатке хемикалија из процеса производње, као и скроб који се користи да би одјећа задржала облик током превоза, паковања или док стоји у продавници.
Уколико се одјећа носи уз кожу и била је изложена у продавници, а не испоручена директно из магазина, постоји ризик од контаминације од људи који су је испробавали и додиривали. Стручњаци наводе да се бактерије, гљивице и вируси на тканини могу задржати данима, па чак и седмицама.
Свијет
Брат Џефрија Епстина изнио тешке оптужбе: "Сада знам да је убијен"
Прање нове одјеће ће уједно помоћи да омекшате одјећу како би била удобнија и боље пристајала.
"Прво прање ће ријешити и проблем скупљања код памучне одјеће која није означена као претходно скупљена", наводи стручњакиња.
Такође, она додаје да постоје изузеци код комада одјеће који не иду директно на кожу или који се не перу једноставно.
"Не перем унапријед одјећу за коју се препоручује хемијско чишћење, а не бринем се ни око џемпера који се носе преко кошуље", поручила је.
Регион
Ухапшена Весна Братић
Ако немате осјетљиву кожу, ношење неопране одјеће вам вјероватно неће стварати проблем. Ипак, постоји могућност да хемикалије или микроби на тканини изазову иритацију или осип, посебно код особа склоних алергијским реакцијама и другим кожним проблемима.
Ипак, није у питању само кожа. Ако је одјећа офарбана, поготово тамним бојама попут оних на фармеркама, боја се може пресликати на вашу кожу, другу одјећу или на намјештај. Одјећу тамних или јарких боја, попут фармерки или црвених мајица, првих неколико пута би требало прати одвојено или с одјећом сличних боја како би се смањио ризик од пуштања боје на остатак одјеће.
Најновије
Најчитаније
13
28
13
27
13
26
13
18
13
11
Тренутно на програму