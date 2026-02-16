Logo
Појачана фреквенција возила на више граничних прелаза

16.02.2026

11:50

Граница
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градина, Костајница и Градишка појачана је фреквенција возила на излазу, а на прелазима Павловића Мост, Шепак и Каракај на улазу у БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.

Из АМС подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила носивости до три и по тоне, а Каракај за све категорије возила.

rotacija policija rs mup rs

Друштво

Пуштен саобраћај код Дервенте, на Романији дивљи коњи излазе на коловоз

На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

