Појачана фреквенција возила на више граничних прелаза

На граничним прелазима Градина, Костајница и Градишка појачана је фреквенција возила на излазу, а на прелазима Павловића Мост, Шепак и Каракај на улазу у БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.
Из АМС подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила носивости до три и по тоне, а Каракај за све категорије возила.
Пуштен саобраћај код Дервенте, на Романији дивљи коњи излазе на коловоз
На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
