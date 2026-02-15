Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

Извор:
СРНА
15.02.2026
17:04
Коментари:2
Мостарски Срби, чији су преци вијековима сахрањивани на два православна гробља у насељу Врапчићи, једва проналазе ријечи да опишу бол коју осјећају након сазнања да су им гробови предака, цркве и капеле отети и уписани у власништво "државе".
Ове године на Задушнице та бол је, како кажу, била готово неподношљива.
У очима им се, осим суза, назире и страх, а само је једно питање да ли ће кости њихових најближих моћи да почивају у миру?
"Туга, туга, туга...Немам шта више рећи. Ради ко шта хоће", каже Горан Бован из Врапчића, палећи свијеће за покој душе оца, дједа и стричева.
Његове ријечи кратке су, али носе тежину коју је тешко изговорити.
Људи су, додаје, дубоко забринути.
Друштво
Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи
"Чуди ме како црква то није уписала на своје име. Народ је немоћан, али бескрајно тужан и забринут", прича Бован, док погледом прелази преко гробова на православном гробљу који свједоче о вијековима српског постојања.
Већина мјештана не жели јавно да говори, али дијеле исто осјећање - огорченост помијешану са невјерицом.
Владо Вучић из Врапчића подсјећа да гробље у Горњим Врапчићима постоји више од два вијека.
"Гробље је овдје било и за вријеме Турске, па Аустроугарске, па Краљевине Југославије, па социјалистичке Југославије, па тридесет година Федерације – и сад је некоме пало на памет да каже да није наше", рекао је Вучић.
Он је навео да зна чије је ово гробље и да ће на њему бити сахрањен макар писало да је кинеско.
Свијет
Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна
Срби уз долине Неретве се надају да ће институције Републике Српске реаговати и помоћи да се гробља, капеле и црква врате у власништво Српске православне цркве, којој су вјековима припадали.
Општински суд у Мостару је у земљишним књигама уписао "државу" као власника два православна гробља у мостарском насељу Врапчићи, као и капеле и цркве чији је посједник Српска православна црквена општина Мостар.
Ријеч је о српском православном гробљу у Врапчићима, познатом као "Краљевина" са капелом у непосредној близини некадашњег Комбината "Ђуро Салај", те о гробљу "Подворница" у Горњим Врапчићима са црквом.
У грунтовници су уписани као друштвено власништво, а такав упис извршио је земљишно књижни референт Општинског суда у Мостару.
Упис "државе" на посјед Српске православне цркве извршен је током процеса хармонизације земљишне књиге и катастра за катастарску општину Врапчићи.
У општинском катастру као посједник је и даље уписана Српска православна црквена општина.
Будући да је суд имао приступ катастарској евиденцији, могао је утврдити да се на тим парцелама налазе православна гробља и да је Црквена општина евидентирана као посједник.
Циљ такозване хармонизације био је да се стварно, фактичко стање на терену усклади са стањем у грунтовници. Ипак, умјесто усклађивања, десило се нешто сасвим друго.
Због новонастале ситуације Црквена општина Мостар ангажовала је адвокате, док је Влада Републике Српске формирала Интерресорну радну групу која ће се бавити заштитом имовине Срба и Српске православне цркве у Федерацији БиХ.
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
12 ч0
Градови и општине
1 д1
Најновије
Најчитаније
21
15
21
00
20
37
20
20
20
14
Тренутно на програму