Од данас регулисано испуштање воде из хидроелектране и раст нивоа Требишњице

Извор:

СРНА

15.02.2026

08:20

Од данас регулисано испуштање воде из хидроелектране и раст нивоа Требишњице

Хидроелектране на Требишњици /ХЕТ/ од данас ће почети регулисано испуштање воде из Хидроелектране "Требиње два" према Пумпној хидроелектрани "Чапљина", што ће за посљедицу имати подизање нивоа ријеке Требишњице.

Из тог предузећа су апеловали да становништво да не обавља никакве активности у близини ријечног корита док траје испуштање воде.

Prozor

Савјети

Један зачин на прозору привлачи богатство: Паре ће се испунити ваш дом

Регулисано испуштање воде почеће од 20.00 часова.

Испуштање се обавља у складу са потребама електроенергетског система Републике Српске, а у складу са споразумом о сарадњи "Електропривреде Републике Српске" и Електропривреде ХЗХБ.

