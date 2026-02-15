Од данас регулисано испуштање воде из хидроелектране и раст нивоа Требишњице

Извор:
15.02.2026
Хидроелектране на Требишњици /ХЕТ/ од данас ће почети регулисано испуштање воде из Хидроелектране "Требиње два" према Пумпној хидроелектрани "Чапљина", што ће за посљедицу имати подизање нивоа ријеке Требишњице.
Из тог предузећа су апеловали да становништво да не обавља никакве активности у близини ријечног корита док траје испуштање воде.
Регулисано испуштање воде почеће од 20.00 часова.
Испуштање се обавља у складу са потребама електроенергетског система Републике Српске, а у складу са споразумом о сарадњи "Електропривреде Републике Српске" и Електропривреде ХЗХБ.
