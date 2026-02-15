Рођена 21 беба у Српској

Извор:
АТВ
15.02.2026
08:08
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба и то 12 дјевојчица и девет дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 12, у Добоју, Приједору и Бијељини по двије, Зворнику, Градишци и Источном Сарајеву по једна беба.
У Бањалуци је рођено девет дјевојчица и три дјечака, у Добоју и Бијељини по једна дјевојчица и дјечак, Приједору два дјечака, Зворнику и Градишци по један дјечак, Источном Сарајеву дјевојчица.
У породилиштима у Фочи, Требињу и Невесињу у протекла 24 часа није било порода.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Свијет
4 ч0
Република Српска
4 ч3
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
15 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму