Рођена 21 беба у Српској

Извор:

АТВ

15.02.2026

08:08

Рођена 21 беба у Српској
Фото: Unsplash

У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба и то 12 дјевојчица и девет дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 12, у Добоју, Приједору и Бијељини по двије, Зворнику, Градишци и Источном Сарајеву по једна беба.

У Бањалуци је рођено девет дјевојчица и три дјечака, у Добоју и Бијељини по једна дјевојчица и дјечак, Приједору два дјечака, Зворнику и Градишци по један дјечак, Источном Сарајеву дјевојчица.

У породилиштима у Фочи, Требињу и Невесињу у протекла 24 часа није било порода.

