Свједок ужасне несреће: Прије улијетања у кривину возач је махао рукама и притискао трамвајско звоно

Јавност тражи одговор на питање како је дошло до трагичне трамвајске несреће која је однијела живот 23-годишњег Ердоана Моранкића и тешко повриједила 16-годишњу дјевојчицу.
Док возач Аднан Касаповић тврди да се несрећа није десила његовом кривицом, већ утицајем техничких кварова, тужилац Тужилаштва КС Един Шарчевић је рекао да је трамвај био технички исправан, те да су ближи закључку да је за несрећу одговоран људски фактор.
Пренио је мишљење вјештака да се “у трамвају се није десило ништа везано за струју”, те је додао да и да се десило, возач је могао искључити струју.
Ипак, у емисији “Централни дневник са Сенадом Хаџифејзовићем” на Фејс ТВ је говорила Лејла Фејзић, како пишу, свједокиња стравичне трамвајске несреће.
Фејзић каже да се у моменту трагичне несреће налазила на трамвајској станици, те да је избјегла несрећу побјегавши са лица мјеста. Каже да је возач махао рукама и звонио да се склоне.
“Кренула сам на посао. Стајала сам на станици гдје смо сви били скупа. Трамвај је ишао толиком брзином… Возач је махао, упозоравао нас да се нешто дешава. Давао је знакове да нешто није уреду. Махао је рукама. Било нас је око седам-осам на станици. Ја сам претрчала станицу. Чула сам да је неко рекао: ‘Бјежите.’ Ја сам мислила да смо сви побјегли. Кад сам стигла кући и чула шта се десило, шокирала сам се. Још увијек сам у шоку. Не могу да вјерујем да сам видјела смрт својим очима. Сигурна сам да није до возача. Трамвај није имао контролу”, рекла је Фејзић.
