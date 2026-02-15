Logo
Large banner

Свједок ужасне несреће: Прије улијетања у кривину возач је махао рукама и притискао трамвајско звоно

Извор:

Црна-хроника.инфо

15.02.2026

08:03

Коментари:

0
Тешка несрећа у Сарајеву
Фото: Samir Jordanovic/Anadolija

Јавност тражи одговор на питање како је дошло до трагичне трамвајске несреће која је однијела живот 23-годишњег Ердоана Моранкића и тешко повриједила 16-годишњу дјевојчицу.

Док возач Аднан Касаповић тврди да се несрећа није десила његовом кривицом, већ утицајем техничких кварова, тужилац Тужилаштва КС Един Шарчевић је рекао да је трамвај био технички исправан, те да су ближи закључку да је за несрећу одговоран људски фактор.

СПЦ

Друштво

Славимо Сретење Господње: Дјевојке треба да припазе кога ће првог срести

Пренио је мишљење вјештака да се “у трамвају се није десило ништа везано за струју”, те је додао да и да се десило, возач је могао искључити струју.

Ипак, у емисији “Централни дневник са Сенадом Хаџифејзовићем” на Фејс ТВ је говорила Лејла Фејзић, како пишу, свједокиња стравичне трамвајске несреће.

Фејзић каже да се у моменту трагичне несреће налазила на трамвајској станици, те да је избјегла несрећу побјегавши са лица мјеста. Каже да је возач махао рукама и звонио да се склоне.

policija njemacka

Свијет

Специјална акција против минхенских нарко-босова: Ухапшен држављанин БиХ

“Кренула сам на посао. Стајала сам на станици гдје смо сви били скупа. Трамвај је ишао толиком брзином… Возач је махао, упозоравао нас да се нешто дешава. Давао је знакове да нешто није уреду. Махао је рукама. Било нас је око седам-осам на станици. Ја сам претрчала станицу. Чула сам да је неко рекао: ‘Бјежите.’ Ја сам мислила да смо сви побјегли. Кад сам стигла кући и чула шта се десило, шокирала сам се. Још увијек сам у шоку. Не могу да вјерујем да сам видјела смрт својим очима. Сигурна сам да није до возача. Трамвај није имао контролу”, рекла је Фејзић.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

tramvaj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: Наслови о убрзаном приступању БиХ у НАТО продаја магле

Република Српска

Цвијановић: Наслови о убрзаном приступању БиХ у НАТО продаја магле

4 ч

3
Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке

Свијет

Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке

14 ч

0
tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Возач трамваја смрти: Нисам крив, жао ми је те омладине

14 ч

0
Киша пара пљуштаће наредне седмице за ове знакове

Занимљивости

Киша пара пљуштаће наредне седмице за ове знакове

14 ч

0

Више из рубрике

Славимо Сретење Господње: Дјевојке треба да припазе кога ће првог срести

Друштво

Славимо Сретење Господње: Дјевојке треба да припазе кога ће првог срести

4 ч

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Друштво

Нема више гледања кроз прсте: Једна грешка на граници може скупо да вас кошта

15 ч

0
Сутра је Сретење Господње: Овај дан се сматра сусретом Бога и људи

Друштво

Сутра је Сретење Господње: Овај дан се сматра сусретом Бога и људи

15 ч

0
Колико родитеље кошта прослава дјечијих рођендана?

Друштво

Колико родитеље кошта прослава дјечијих рођендана?

16 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Виц дана: Ескими у пустињи

12

00

Бивши украјински министар приведен на граници

11

57

Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра

11

54

Линдзи Вон напустила болницу

11

40

Минић: Требамо се сјетити духа српског ратника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner