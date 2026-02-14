Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке

Извор:
14.02.2026
21:57
Брзом акцијом бечке полиције у округу Фаворитен држављанин Босне и Херцеговине, који се налазио за воланом камиона, искључен је из саобраћаја јер је алкотестирањем утврђено да има 2,0 промила алкохола у крви.
Како преносе аустријски медији, полицајци из команде Фаворитен јуче поподне су примијетили на Раксштрасе да возач камиона неправилно окреће теретно возило на улици са правом првенства. Након тога извршена је контрола возача и возила, при чему је утврђено да мушкарац нема важећу возачку дозволу и да је био под дејством алкохола.
Наиме, код 44-годишњег држављанина Босне и Херцеговине урађен је прелиминарни алкотест, који је показао вриједност од чак 2,0 промила.
Поред тога, утврђено је да камион има бројне озбиљне техничке недостатке. Због непосредне опасности, регистарске таблице возила су привремено одузете, саопштила је данас покрајинска полицијска дирекција.
