Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке

14.02.2026

Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке
Фото: Unsplash

Брзом акцијом бечке полиције у округу Фаворитен држављанин Босне и Херцеговине, који се налазио за воланом камиона, искључен је из саобраћаја јер је алкотестирањем утврђено да има 2,0 промила алкохола у крви.

Како преносе аустријски медији, полицајци из команде Фаворитен јуче поподне су примијетили на Раксштрасе да возач камиона неправилно окреће теретно возило на улици са правом првенства. Након тога извршена је контрола возача и возила, при чему је утврђено да мушкарац нема важећу возачку дозволу и да је био под дејством алкохола.

Наиме, код 44-годишњег држављанина Босне и Херцеговине урађен је прелиминарни алкотест, који је показао вриједност од чак 2,0 промила.

трамвај сарајево

Хроника

Возач трамваја смрти: Нисам крив, жао ми је те омладине

Поред тога, утврђено је да камион има бројне озбиљне техничке недостатке. Због непосредне опасности, регистарске таблице возила су привремено одузете, саопштила је данас покрајинска полицијска дирекција.

