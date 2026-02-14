Тврдио да је мајку пронашао мртву: Испливала језива истина

14.02.2026
21:18
Коментари:0
Италију је потресао злочин у месту Пиобеси Торинесе, у провинцији Торино, гдје је 58-годишњи Марко Павенти признао да је убио мајку Енрику Бардоти и потом закопао њено тијело у шуми. Случај је откривен након што је забринута пријатељица пријавила њен нестанак, јер јој се жена више од мјесец дана није јављала.
Према наводима италијанских медија, син је након вишесатног испитивања пред полицијом и тужилаштвом признао злочин и показао место гдје је сакрио тијело у шумском подручју око десет километара од Торина.
Како преносе истражни извори, управо је пријатељица жртве посумњала да се нешто озбиљно догодило. Прије неколико дана обратила се станици Карабињера у Карињану и пријавила нестанак. Прије тога нико из породице није алармирао полицију.
Син је убрзо лоциран, а током испитивања прво је тврдио да је мајку пронашао мртву и да ју је сахранио без пријаве смрти јер је живио искључиво од њене пензије. Међутим, потом је признао убиство.
Свијет
Ко је имао највише контакта са Епстином
Према саопштењу тужилаштва, злочин се догодио средином јануара у Пиобеси Торинесе, а тијело је закопано у шуми у близини куће у којој су заједно живјели.
Истражитељи сада утврђују да ли је финансијска зависност од мајчине пензије била мотив убиства или су у питању породични сукоби и други разлози. У наредним данима биће обављена обдукција како би се прецизно утврдио узрок смрти.
Случај је шокирао локалну заједницу, а истрага се наставља како би се расвијетлиле све околности овог тешког породичног злочина, преноси Блиц.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму