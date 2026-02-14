Logo
Орбан: Украјина неће постати чланица ЕУ

СРНА

14.02.2026

16:22

Орбан: Украјина неће постати чланица ЕУ
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Мађарски премијер Виктор Орбан поручио је украјинском предсједнику Владимиру Зеленском да Украјина неће постати чланица ЕУ.

Зеленски је у обраћању на Минхенској безбједносној конференцији рекао да Орбан "пумпа свој стомак умјесто да гради војску".

"Драги Владимире Зеленски, хвала вам на вашем новом предизборном говору као израз подршке приступању Украјине ЕУ. То ће значајно помоћи Мађарима да јасније сагледају ситуацију", објавио је Орбан на друштвеним мрежама.

Он је додао да је Зеленски погрешно схватио ситуацију, пренио је ТАСС.

"Ова дискусија није о мени или вама. Ради се о будућности Мађарске, Украјине и Европе. Управо зато не можете постати члан ЕУ", навео је Орбан.

Влада Мађарске је више пута саопштила да неће дозволити исхитрено приступање Украјине ЕУ, јер би то створило пријетњу директног војног сукоба са Русијом и нанијело значајну штету европској економији.

