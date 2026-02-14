Logo
Пропао Исаков покушај да дебакл специјалаца спинује неистинама; ЕУФОР: Не постоји сигурносна пријетња

14.02.2026

15:50

Фото: АТВ

Изјава федералног министра унутрашњих послова Раме Исака да “кључни разлог зашто у Емирате нису отишли најспремнији специјалци лежи у сигурносној ситуацији у земљи и пријетњама које долазе од Милорада Додика”, осим што је беспотребно узнемирила јавност, испоставила се неистинитом.

Наиме, након дебакла Специјалне полицијске јединице ФУП-а на престижном полицијском такмичењу УАЕ SWAT Challenge 2026 у Дубаију, Исак се неуспјешно правдао на неадекватан начин.

"Нису нам најбољи отишли из Сарајева због Додика и таквих као што је он. Нисмо их смјели послати. Јер, ако те људе пошаљемо, ко ће сутра одговорити у моменту да буде потребно? Они су ту да бране државу", казао је.

Грађане је ова Исакова изјава узнемирила, јер је заправо казао да је сигурносна ситуација у ФБиХ угрожена.

Трагом Исакових изјава "Дневни Аваз" тражио је коментар од ЕУФОР-а. На "Авазово" питање: “Да ли ФБиХ у овом тренутку и блиској будућности пријети било каква сигурносна опасност од било којег фактора с било које стране”, из Одјела за односе с јавношћу ЕУФОР-а одговорили су:

"Тренутно не постоји сигурносна пријетња која би захтијевала значајну промјену у нашем оперативном дјеловању. ЕУФОР, у оквиру свог мандата, наставља одржавати снажну координацију са свим релевантним сигурносним институцијама БиХ, као и с полицијским агенцијама на ентитетском нивоу, како би им пружио подршку у очувању сигурног и стабилног окружења у БиХ, те осигурао адекватан увид у сигурносну ситуацију. Фокус остаје на очувању тешко стечене стабилности, а ми је настављамо пружати непристрасно и за све у БиХ", рекли су.

трамвај Сарајево

Хроника

Грађани траже одговорност надлежних за трамвајску несрећу

Стога, пропао је покушај министра Исака да неспремност специјалаца и лош резултат на такмичењу у Дубаију спинује неистинама.

МУП Републике Српске био бољи

Иначе, петодневно такмичење у Дубаију Специјална полицијска јединица Федералне управе полиције (СПЈ ФУП) памтиће по проблемима с оружјем и никаквој уиграности тима, а запажен је успјех припадника Специјалне антитерористичке јединице (САЈ) МУП-а РС.

Током првог дана припадници МУП-а РС остварили су запажен резултат, заузевши 55. мјесто, док су казнени поени због кршења правила и неиспуњавања задатака специјалце ФУП-а смјестили на 96. мјесто, преноси Провјерено.

