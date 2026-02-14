Дан жалости због погибије младића у Сарајеву

Извор:
Аваз
14.02.2026
08:09
Влада Кантона Сарајево прогласила је 14. фебруар Даном жалости због трамвајске несреће у којој је погинуо младић, а четири особе су повријеђене.
Из кантоналне Владе саопштено је да ће по завршетку истраге инсистирати на пуној одговорности одговорних и на санкцијама, а да до окончања увиђаја нико није овлаштен давати било какве информације о овом случају.
У овој несрећи трагично је настрадао Ердоан Моранкић из Брчког, студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву, када је, док се налазио на трамвајској станици, трамвај искочио из шина. Још четири особе су повријеђене, а међу њима и седамнаестогодишња дјевојка којој је, усљед задобијених повреда, ампутирана нога.
Возач трамваја Аднан Касаповић предат је у надлежност Тужилаштва КС.
