Дан жалости због погибије младића у Сарајеву

Аваз

14.02.2026

08:09

У трамвајској несрећи у Сарајеву јуче је погинуо младић из Брчког, Ердоан Моранкић, који је студирао у Сарајеву.
Влада Кантона Сарајево прогласила је 14. фебруар Даном жалости због трамвајске несреће у којој је погинуо младић, а четири особе су повријеђене.

Из кантоналне Владе саопштено је да ће по завршетку истраге инсистирати на пуној одговорности одговорних и на санкцијама, а да до окончања увиђаја нико није овлаштен давати било какве информације о овом случају.

Друштво

Прослављамо Светог Трифуна: Његова глава се налази у једној цркви на Балкану

У овој несрећи трагично је настрадао Ердоан Моранкић из Брчког, студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву, када је, док се налазио на трамвајској станици, трамвај искочио из шина. Још четири особе су повријеђене, а међу њима и седамнаестогодишња дјевојка којој је, усљед задобијених повреда, ампутирана нога.

Возач трамваја Аднан Касаповић предат је у надлежност Тужилаштва КС.

