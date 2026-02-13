Logo
Кошарац: Уставни суд БиХ коначно да поштује Устав

Извор:

СРНА

13.02.2026

16:39

Коментари:

0
Кошарац: Уставни суд БиХ коначно да поштује Устав
Фото: Уступљена фотографија

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министар Сташа Кошарац истакао је да Уставни суд БиХ треба да поступи по закључку Уставноправне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ и да коначно почне да поштује Устав БиХ.

Кошарац је изјавио Срни да ова правосудна институција мора одмах и без одгађања да поништи одлуке нелегитимног Кристијана Шмита, те престане да се сврстава на страну овог колонијалног управника, који проводи уставно и правно насиље у БиХ.

"Уставни суд БиХ сада има нову прилику да покаже да ли поштује и штити Устав БиХ или стаје на страну странца Шмита, који се лажно представља као високи представник", нагласио је Кошарац.

Он је рекао да је Уставом јасно дефинисано ко су законодавци у БиХ, додавши да то право не припада високом представнику, а посебно не странцу без легитимитета, који узурпира позицију у ОХР-у.

"Уколико Уставни суд БиХ жели да обезбиједи уставни суверенитет БиХ и врати повјерење, одмах и без одгађања мора да поништи све одлуке ноторног Шмита, јер су неуставне, незаконите и производ су самовоље неовлаштеног појединца", нагласио је Кошарац.

Отворена нова Клиника за онкологију и хематологију

Република Српска

Додик: Још једна побједа коју остављамо генерацијама које долазе

Он је навео да лидер Милорад Додик, институције Републике Српске и њени представници на заједничком нивоу све вријеме упозоравају на то да лажни високи представник, као ни они који су имали потврду Савјета безбједности УН-а, немају уставну надлежности нити право да намећу законе у БиХ.

Према његовим ријечима, у том погледу, став и позиција Републике Српске увијек је јасна, недвосмислена и досљедна.

Тагови :

Сташа Кошарац

Уставни суд БиХ

