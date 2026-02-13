Logo
Додик: Још једна побједа коју остављамо генерацијама које долазе

13.02.2026

16:15

Отворена нова Клиника за онкологију и хематологију
Фото: АТВ

Отварање објекта за онкологију и хематологију са палијативном његом у УКЦ-у Српске је још једна наша побједа коју остављамо иза себе генерацијама које долазе, али и испуњавамо дуг према онима који су то давно жељели, рекао је данас лидер СНСД-а Милорад Додик на свечаности отварања овог објекта у Бањалуци.

Додик је рекао да ће се у новоизграђеном објекту водити борба за сваки дан обољелих којих би било далеко мање да није било НАТО бомбардовања, а поготово би било мање обољеле дјеце.

Он је најавио да ће се улагања у здравство наставити и да ће бити уложено 75 милиона евра за завршетак кампуса у УКЦ-у Српске и реконструкцију потребних објеката и одјељења, најављујући веће плате за медицинске раднике.

Клиника за онкологију и хематологију

Република Српска

Отворена нова Клиника за онкологију и хематологију УКЦ-а Српске

"Тиме желимо да заокружимо комплекс, да ту имамо средњу школу и Универзитет. Никад нисмо одустали да гурамо ка томе и увјерен сам да ћемо завршити", истакао је Додик.

Он је истакао да је објекат за онкологију и хематологију са палијативном његом изграђен средствима Владе Српске, без иједног фенинга задужења.

Милорад Додик

Република Српска

Додик најавио веће плате у здравству и додатак од 250 КМ

Додик је рекао и да је све ово доказ генерације коју је водио и која је направила болнице у Добоју, Требињу, Невесињу, Бијељини, адаптирала болнице у Зворнику, Градишку, те додао да је преостало да се још то уради у Приједору.

"Остаје да се боримо за стандард медицинских радника, али и у локалним заједницама", истакао је Додик.

Саво Минић

Република Српска

Минић: На понос свих Центар за онкологију и хематологију са палијативном његом

Милорад Додик

УКЦ Републике Српске

