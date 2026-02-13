Отворена нова Клиника за онкологију и хематологију УКЦ-а Српске

Извор:
АТВ
13.02.2026
16:12
Коментари:1
Новоизграђени објекат за онкологију и хематологију са палијативном његом Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Републике Српске отворен је данас у Бањалуци у присуству највиших званичника Српске.
Претходно је чин освештања новосаграђеног објекта обавио Његово преосвештенство епископ марчански Сава који је и викарни епископ митрополита бањалучког Јефрема.
Додик најавио веће плате у здравству и додатак од 250 КМ
Епископ Сава пренио поздраве и честитке митрополита Јеферема и уручио икону Пресвете Богородице са молитвом да њен покров буде са свима који ће овдје боравити.
Свечаности, уприличеној у оквиру обиљежавања Сретења - Дана државности Републике Србије и Дана државности Републике Српске, присуствовали су в. д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић.
Присутни су били и в.д. директора УКЦ-а Никола Шобот, представници Покрајинске Владе, народни посланици, представници Српске у заједничким институцијама, свештенство Епархије бањалучке.
Пројекат изградње новог објекта финансиран је из буџета Републике Српске у износу већем од 60 милиона КМ, а радови су почели 29. јуна 2022, те завршени 1. децембра 2025. године.
Објекат чине сутерен, приземље и четири спрата, а његова бруто површина је 11.474 метра квадратна.
Објекат располаже са 360 кревета за смјештај /Клиника за онкологију, Клиника за хематологију, онколошки дио Клинике за плућне болести и Палијативна њега, гдје ће бити смјештени пацијенти у терминалној фази болести/.
Такође, у објекту се налази 60 кревета/фотеља за дневни смјештај пацијената.
