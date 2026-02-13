Logo
Цвијановић: Трајна захвалност херојима који су бранили своју отаџбину

13.02.2026

15:47

Цвијановић: Трајна захвалност херојима који су бранили своју отаџбину
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је свим борцима Републике Српске Дан бораца и годишњицу Првог српског устанка, истичући да се на овај велики празник са дубоким поштовањем и трајном захвалношћу одаје почаст херојима који су кроз тешку и страдалничку историју бранили своју отаџбину и национални идентитет.

Цвијановић је истакла да су на том слободарском путу многи положили своје животе и дијелове тијела за слободу српског народа.

Милорад Додик

Република Српска

Додик најавио веће плате у здравству и додатак од 250 КМ

"Њихова несебична жртва обавезује садашње и будуће генерације да чувају сјећање на оне који су извојевали слободу, да јачају и штите Републику Српску, као и да породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима и демобилисаним борцима обезбиједе достојанствен и што бољи статус у друштву", наводи се у честитки српског члана Предсједништва БиХ.

Жељка Цвијановић

