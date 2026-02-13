Logo
Шеранић: УКЦ Српске оснажен новим капацитетима за лијечење онколошких пацијената

13.02.2026

15:27

Коментари:

0
Ален Шеранић
Фото: АТВ

Министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић рекао је да отварање новог Центра за онкологију и хематологију са палијативном његом у Универзитетском клиничком центру Републике Српске представља један од најзначајнијих корака у јачању нашег здравственог система.

"Отварањем овог објекта, отварамо врата наде. На темељима сталног развоја, а захваљујући визији руководства Републике Српске на челу са предсједником Додиком, Владе Републике Српске и Универзитетског клиничког центра Републике Српске, пред нама је још један савремени болнички објекат. У протеклим годинама, ми у здравственом сектору имали смо много разлога за понос. Изградили смо и опремили двије нове болнице у Источном Сарајеву и Добоју, а само у посљедњих годину дана добили смо нови објекат за ортопедску хирургију Института Др Мирослав Зотовић и Терме Бањалука, као и нову Болницу у Требињу", навео је Шеранић.

Каже да, суочени са чињеницом да број обољелих од малигних болести, нажалост, расте, обавеза Министарства је била да и у овом сегменту реагују одговорно, системски и дугорочно.

Никола Шобот

Република Српска

Шобот: Отвара се ново поглавље у лијечењу најтежих болести

"Изградњом савременог намјенског објекта, опремљеног по највишим стандардима, са клиникама за онкологију, хематологију, пулмолошку онкологију и палијативну његу, стварамо услове лијечења упоредиве са најразвијенијим здравственим центрима у региону и Европи. Посебно је важно што је изграђено и одјељење палијативне његе и установљена је и амбуланта за терапију бола. Хуманост једног здравственог система мјери се тиме како брине о најтежим пацијентима, али и колико снажно стоји уз њихове породице, пружајући им подршку, разумијевање и достојанство у најтежим животним тренуцима", наводи Шеранић.

Истакао је да ниједан објекат, ма колико савремен био, не лијечи сам.

Клиника за онкологију

Друштво

Пренос: Отварање новог Центра за онкологију и хематологију у УКЦ Републике Српске

"Ви здравствени радници сте ти који ћете, као и увијек, овом центру донијети највећу вриједност и највећу снагу. Овај центар је и признање вашем раду. Он вам даје услове које заслужујете – савремен простор, функционалну организацију, технолошку подршку – како би пацијентима могли да пружите најквалитетнију могућу здравствену заштиту. Нека овај центар буде мјесто стручности и наде, мјесто гдје ће се примјењивати најсавременије терапије, али и мјесто гдје ће се његовати ријеч подршке, топлина и људскост", истакао је Шеранић.

Каже да је од данас Универзитетски клинички центар Републике Српске оснажен са новим капацитетима за лијечење онколошких пацијената.

У нади да ће их бити што мање, велико хвала свима који су допринијели реализацији овог пројекта и хвала свима вама који сте, уочи Сретења, са нама подијелили овај важан тренутак за Републику Српску", рекао је Шеранић.

