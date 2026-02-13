Logo
Почела Минхенска безбједносна конференција: Учествује Жељка Цвијановић

АТВ

13.02.2026

14:51

Почела Минхенска безбједносна конференција: Учествује Жељка Цвијановић
У Минхену је данас почела 62. безбједносна конференција, на којој и ове године учествује српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Током три дана, биће одржане бројне дебате на високом нивоу о међународној безбједности, на којима ће учествовати бројни шефови држава и лидери међународних организација.

Водећи форум за међународну безбједносну политику, још једном ће омогућити дебате о кључним актуелним изазовима спољне и безбједносне политике. Више од 60 шефова држава и влада из цијелог свијета потврдило је своје присуство, већином из европских земаља, а теме о којима ће разговарати су бројне - од европске безбједности и одбране, преко будућности трансатлантских односа, до супротстављене визије глобалног поретка.

Кључним догађајима, присуствоваће и ове године српски члан Предсједништво Жељка Цвијановић, а биће ово свакако и прилика за билатералне сусрете.

Жељка Цвијановић

