Комшићев покушај "подвале"? Огласио се Стејт департмент, нигдје не спомињу ни Додика ни Српску

Од представника политичког Сарајева и њихових медија смо навикли да изврћу истину и пласирају полуинформације, али овај пут су отишли корак даље. Тако су искористили састанак Жељка Комшића и Кристофера Ландауа да опет ударе по руководству Српске.
Бомбастично истичу како је замјеник државног секретара САД-а рекао предсједавајућем Предсједништва да "Додиково лобирање поткопава Дејтон и мир у БиХ, те да нема подршку никога из америчке администрације".
О томе шта у новој америчког администрацији мисле о руководству Српске најбоље говори низ састанака које су Милорад Додик, Жељка Цвијановић и Ана Тришић Бабић имали у Вашингтону прошле седмице. За све оне који нису видјели или "нису хтјели да виде", они су разговарали и са министром одбране, економије, портпаролом Бијеле куће, предсједавајућим Представничког дома, бројним сенаторима и конгресменима. А како рече Милорад Додик, то су само састанци који су били "доступни јавности".
Што се тиче самог састанка Комшића и Ландауа, огласио се и Стејт департмент.
Нигдје се не спомиње оно о чему је Комшић говорио о састанку. Не спомиње се ни Додик ни Република Српска, само "приврженост политичкој стабилности и економском напретку и конкретан пројекат Јужне интерконекције".
"Замјеник државног секретара САД Кристофер Ландау састао се данас са предсједавајућим Предсједништва Босне и Херцеговине Жељком Комшићем. Замјеник секретара Ландау поново је потврдио подршку Сједињених Америчких Држава политичкој стабилности и економском просперитету Босне и Херцеговине.
Двојица званичника разговарала су и о унапређењу заједничких економских приоритета, укључујући пројекат гасовода Јужна интерконекција, који ће ојачати енергетску безбједност Босне и Херцеговине и омогућити приступ америчком природном гасу", наводи се у званичном саопштењу Стејт департмента.
Подсјећамо, прошле седмице се са Ландауом у Вашингтону састала и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић која је након тог састанка истакла да је то била прилика да разговарају и о унапређењу економских, као и свеукупних односа са САД.
Република Српска
Цвијановић: Из САД промјене у порукама у односу на Бајденову администрацију
Као и Комшић, и Цвијановићева је подржала пројекат “Јужна интерконекција”, који би омогућио увоз америчког течног природног гаса /ЛНГ/ преко терминала у Хрватској.
