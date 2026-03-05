Иран погодио кулу у Дубаију: Објављен снимак стравичне експлозије

Аутор:АТВ
05.03.2026
21:26
Коментари:0
Ирански дрон или ракета погодили су једну кулу у Дубаију, тврди агенција Кудс.
Снимак наводног напада објавили су израелски медији, а на њему се види тренутак удара у зграду.
Експлозија је изазвала густ облак дима који се подигао око доњег дијела зграде, док су се у тренутку удара виделе и варнице.
За сада нема званичне потврде о размјерама штете нити о евентуалним жртвама.
