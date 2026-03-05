Logo
Иран погодио кулу у Дубаију: Објављен снимак стравичне експлозије

АТВ

05.03.2026

21:26

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Ирански дрон или ракета погодили су једну кулу у Дубаију, тврди агенција Кудс.

Снимак наводног напада објавили су израелски медији, а на њему се види тренутак удара у зграду.

Експлозија је изазвала густ облак дима који се подигао око доњег дијела зграде, док су се у тренутку удара виделе и варнице.

За сада нема званичне потврде о размјерама штете нити о евентуалним жртвама.

Иран кула у Дубаију

Иран

Израел

