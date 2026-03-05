Додик: О женама ни изблиза није опјеван њихов значај за породицу и друштво

Аутор:АТВ
05.03.2026
22:04
Лидер СНСД-а Милорад Додик присуствовао је у Српцу осмомартовској прослави жена СНСД-а и том приликом истакао како о женама ни изблиза није опјеван њихов значај за породицу и друштво.
"Уочи њиховог празника славимо са женама СНСД-а у Српцу, уз наук нама мушкарцима да треба да их поштујемо, пазимо и чувамо 365 дана", написао је Додик на Иксу.
О женама су испјеване и написане хиљаде пјесама, а ни изблиза није опјеван њихова значај за породицу и друштво.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 5, 2026
Према његовим ријечима, о женама су испјеване и написане хиљаде пјесама, а ни изблиза није опјеван њихов значај за породицу и друштво.
