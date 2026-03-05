Logo
Додик: О женама ни изблиза није опјеван њихов значај за породицу и друштво

АТВ

05.03.2026

Додик: О женама ни изблиза није опјеван њихов значај за породицу и друштво
Фото: X / Milorad Dodik

Лидер СНСД-а Милорад Додик присуствовао је у Српцу осмомартовској прослави жена СНСД-а и том приликом истакао како о женама ни изблиза није опјеван њихов значај за породицу и друштво.

"Уочи њиховог празника славимо са женама СНСД-а у Српцу, уз наук нама мушкарцима да треба да их поштујемо, пазимо и чувамо 365 дана", написао је Додик на Иксу.

Према његовим ријечима, о женама су испјеване и написане хиљаде пјесама, а ни изблиза није опјеван њихов значај за породицу и друштво.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

