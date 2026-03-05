Logo
Какво ће бити вријеме за викенд

Аутор:

АТВ

05.03.2026

18:31

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Републици Српској у суботу, 7. марта, биће претежно сунчано и топло, а у недјељу, 8. марта, од средине дана локално је могућа киша у вишим предјелима од запада ка истоку, прогноза је Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха у суботу биће од нула до шест, у вишим предјелима од минус три, а максимална од 14 до 19 степени Целзијусових.

Вријеме у недјељу

У недјељу минимална температура ваздуха износиће од три до седам, у вишим предјелима од нуле, а максимална од 16 до 20 степени Целзијусових.

Понедјељак

Метеоролози за понедјељак, 9. марта, најављују сунчано вријеме уз промјенљиву облачност, а у другом дијелу дана локално слабу кишу или пљусак.

Минимална температура ваздуха од три до осам, у вишим предјелима од један степен, а максимална од 15 до 19, у вишим предјелима од 10 степени Целзијусових.

