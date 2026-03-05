Цвијановић на панелу Вашингтону: БиХ је посљедња истинска колонија у Европи

Аутор:АТВ
БиХ је посљедња истинска колонија у Европи и људи то не знају и нису упознати са тим, каже српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић која учествује у Вашингтону на панелу "Национални суверенитет и стране миграције" у оквиру Самита Савеза суверених нација.
БиХ је посљедња истинска колонија у Европи и људи то не знају и нису упознати. Иако сам у политици више од 20 година, нисам могла да говорим о томе. Данас је другачије и то и ово окупљање доказује. Ствари се мијењају", рекла је Цвијановић на панелу.
Она је истакла да је БиХ прави примјер "градње нација", те додала да је предсједник САД-а Доналд Трамп рекао да је завршено са том политиком.
"Ово је тренутак у историји када морате у потпуно окренути на друго поглавље, како би повратили суверенитет и повратили земљу њеним изабраним представницима у циљу да спријечимо странце, који нису изабрани у нашој земљи да скидају легитимно изабране представнике, намећу законе. Хоћу да будете свјесни да имамо страног бирократу који мисли да може да намеће законе упркос чињеници да имамо демократски изабран парламент", каже Цвијановић.
Говорила је и о миграција, те о борцима из исламских земаља током рата у БиХ.
"Када су у питању миграције морам да споменем једну ствар када је у питању БиХ. Нисмо само видјели миграције у прошлих 10-15 година, имало смо људе из ових земаља који су ратовали у БиХ. Послије су из БиХ ишли као џихадисти у друге земље и бојна поља и учествовали у ИСИС-у и Ал Каиди", рекла је Цвијановић.
