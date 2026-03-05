Цвијановић и Ковачевић у Вашингтону на самиту Савеза суверених нација

Logo
АТВ

05.03.2026

15:07

1
Фото: Уступљена фотографија

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић присуствују Самиту савеза суверених нација.

Цвијановић и Ковачевић присуствују Самиту на позив чланице Представничког дома Конгреса Ане Паулине Луне.

Учесницима конференције се обратио предсједавајући Представничког дома америчког Конгреса Мајк Џонсон.

Неда Благојевић

Република Српска

Влада Републике Српске именовала Неду Благојевић за помоћника министра правде

