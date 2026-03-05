Цвијановић и Ковачевић у Вашингтону на самиту Савеза суверених нација

Аутор:АТВ
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић присуствују Самиту савеза суверених нација.
Цвијановић и Ковачевић присуствују Самиту на позив чланице Представничког дома Конгреса Ане Паулине Луне.
Учесницима конференције се обратио предсједавајући Представничког дома америчког Конгреса Мајк Џонсон.
