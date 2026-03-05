Logo
Тотални крах бившег принца: Ендруа избацују из још једне резиденције

Извор:

Блиц

05.03.2026

16:15

Принц Ендру
Фото: Таnjug/Jordan Pettitt/Pool Photo via AP

Бивши принц Ендру замољен је да се одрекне закупа Ист Лоџа, викендице у близини Виндзора, коју је изнајмљивао од организације "Краун Естејт" од 1998. године за члана свог особља.

Од августа 2025. године, он је плаћао око 17.293 долара годишње за закуп ове некретнине, што је само дјелић стварне тржишне цијене.

Иако је закуп првобитно требало да траје до јула 2027. године, покренут је правни процес за ранији прекид уговора, што је услиједило након захтева ББЦ-ја за слободан приступ информацијама о овој резиденцији у јануару исте године.

Одузимање резиденције

Ово одузимање резиденције долази након што је брат краља Чарлса исељен из свог дугогодишњег дома, "Ројал Лоџа", из којег се званично иселио почетком фебруара 2026. године, напустивши вилу са 30 соба у којој је живио од 2003. године.

Бил Гејтс

Свијет

Бил Гејтс позван на саслушање у вези са случајем Епстајн

Краљ Чарлс је донео ову одлуку и лишио га краљевских титула усљед поновног преиспитивања Ендруових веза са покојним америчким финансијером и осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином.

Ухапшен на рођендан

Претходно му је и покојна краљица Елизабета одузела војне титуле и покровитељства у јануару 2022. године због тужбе за сексуални напад коју је против њега поднијела Вирџинија Робертс Џуфре.

Након исељења, Ендру је прешао да привремено живи у резиденцији "Вуд фарм" на имању Сандрингем, гдје је 19. фебруара 2026. године (на свој 66. рођендан) ухапшен под сумњом за злоупотребу службеног положаја.

Власти тренутно истражују тврдње да је дијелио повјерљиве државне информације са Епстином током 2000-их, док је обављао функцију трговинског изасланика Уједињеног Краљевства. Бивши војвода од Јорка је пуштен након што је провео око 11 сати у полицијском притвору, а уколико буде осуђен, могао би да се суочи са максималном казном доживотног затвора.

(Блиц)

