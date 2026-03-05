Logo
Large banner

Нова трагедија: Погинуо пјешак у Добоју!

Аутор:

АТВ

05.03.2026

17:21

Коментари:

0
Нова трагедија: Погинуо пјешак у Добоју!

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила данас на подручју Добоја погинуо је пјешак, саопштено је из полиције.

Како наводе из полиције до несреће је дошло око 14:40 часова.

"На магистралном путу на подручју града Добоја, данас 05.03.2026. године, око 14,40 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао путнички аутомобил марке „Mercedes“ којим је управљало лице иницијала Х.Б. са подручја општине Тешањ, ФБиХ, и пјешак лице иницијала Д.Ч. са подручја града Добоја које је том приликом смртно страдало на лицу мјеста", саопштено је из ПУ Добој.

Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Добој

удес

Саобраћајна несрећа

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шкодом ударио у семафор: Огласила се полиција о незгоди у Бањалуци

Хроника

Шкодом ударио у семафор: Огласила се полиција о незгоди у Бањалуци

4 ч

0
Удес у центру Бањалуке

Хроника

Семафор ушао у хаубу шкоде: Жесток удес у центру Бањалуке

7 ч

2
Несрећа у чачанском насељу Трнава

Регион

Несрећа у чачанском насељу Трнава

22 ч

0
Удес на брзом путу код Бањалуке

Хроника

Жесток судар на брзом путу код Бањалуке, саобраћај веома отежан

1 д

0

Више из рубрике

Ухапшен Фочак са више од килограм дроге

Хроника

Ухапшен Фочак са више од килограм дроге

3 ч

0
Шкодом ударио у семафор: Огласила се полиција о незгоди у Бањалуци

Хроника

Шкодом ударио у семафор: Огласила се полиција о незгоди у Бањалуци

4 ч

0
Заплијењена роба вриједна 205.000 КМ

Хроника

У БиХ заплијењена роба вриједна 205.000 КМ

5 ч

0
Кугла

Хроника

Крала из станова и варала суграђане "прорицањем судбине"

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Како сузбити породично насиље?

19

36

Хаос у Љубљани: Полицајци убили мушкарца на тргу!

19

31

Транспорт у кризи: Са граница враћено више од 100 теретних возила

19

29

Покренут стечај, радници страхују за своја радна мјеста

19

25

КФОР негира тврдње да су ракете из Бондстила испаљене ка Ирану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner