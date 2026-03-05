Нова трагедија: Погинуо пјешак у Добоју!

Аутор:АТВ
05.03.2026
17:21
Коментари:0
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила данас на подручју Добоја погинуо је пјешак, саопштено је из полиције.
Како наводе из полиције до несреће је дошло око 14:40 часова.
"На магистралном путу на подручју града Добоја, данас 05.03.2026. године, око 14,40 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао путнички аутомобил марке „Mercedes“ којим је управљало лице иницијала Х.Б. са подручја општине Тешањ, ФБиХ, и пјешак лице иницијала Д.Ч. са подручја града Добоја које је том приликом смртно страдало на лицу мјеста", саопштено је из ПУ Добој.
Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму