Амиџић: Планирана ретроактивна исплата плата по основици од 690 КМ

СРНА
05.03.2026
18:24
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да су у предложеном буџету институција БиХ планирана средства за плате запосленима по увећаној основици од 690 КМ, укључујући и ретроактивну исплату, али да његово усвајање кочи недефинисан фискални оквир и блокаде Фискалног савјета.
"По усвајању закона бићемо спремни да ретроактивно намиримо разлику, односно да се радницима исплати као да је буџет усвојен 1. јануара 2026. године", појаснио је Амиџић за Срну и РТРС.
Указао је да радници већ два мјесеца примају плату по основици од 630 КМ умјесто 690 КМ.
Амиџић је навео да је приједлогом Министарства финансија и трезора обухваћено све што је неопходно за функционисање заједничких институција и да је највећи дио буџета управо усмјерен на плате запослених.
Према његовим ријечима, процес је раније био заустављен јер је федерални премијер Нермин Никшић доводио у питање легитимитет Владе Републике Српске и на тај начин опструисао рад Фискалног савјета.
"Никшић је Фискални савјет доживио као ноћни клуб који ради кад он уђе, а када не уђе не ради. Ако ћемо бити досљедни, онда ћемо те ствари испитати до краја", рекао је Амиџић.
Он је нагласио да буџет институција БиХ не може бити усвојен док се претходно не дефинише фискални оквир.
Министарство финансија и трезора је још у децембру упутило приједлог буџета, али он није добио подршку Савјета министара јер није био усаглашен фискални оквир.
