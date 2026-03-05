Хаос у Љубљани: Полицајци убили мушкарца на тргу!

Аутор:АТВ
05.03.2026
19:36
Коментари:0
Полицајци су данас убили мушкарца на Прегловом тргу у Љубљани након што је, према наводима полиције, пријетио пролазницима ножем.
Свједоци су рекли да се чуло неколико пуцњева, а мушкарац је потом лежао на пјешачком прелазу поред пута, преноси словенски портал 24ур.
Како се наводи, полицајци су данас послијеподне реаговали на хитну интервенцију на подручју Моста у Љубљани, гдје је једна особа наводно пријетила животима пролазника, а затим напала полицајце оштрим предметима.
"Полицајци су употријебили ватрено оружје како би одбили противправни напад на њихове животе. Особа је преминула на мјесту догађаја након употребе ватреног оружја", саопштили су из Полицијске управе Љубљана.
Полицајци су га, према наводима полиције, више пута упозорили да одложи оружје, али је он наставио да пријети и кренуо према њима.
"Полицајци су употребили ватрено оружје у самоодбрани", саопштила је љубљанска полиција.
Додали су да ће бити спроведене све активности у складу са стандардним процедурама како би се провјерила законитост употребе средстава принуде и разјасниле све околности догађаја.
Криминалистички истражиоци тренутно проводе увиђај на мјесту догађаја, тако да полиција у овом тренутку не може давати даљње информације.
