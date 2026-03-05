Возач из БиХ ухваћен са хрпом пара, добио папрену казну

Аутор:АТВ
Овлаштени царински службеници Подручне јединице Службе за мобилне јединице Славонски Брод, у четвртак, 5. марта су на одморишту Марсонија сјевер на ауто-путу А3, приликом прегледа и претраге теретног возила бх. регистарских ознака, пронашли готовину у износу од 20.000 евра (око 39.000 КМ).
Возилом је управљао држављанин Босне и Херцеговине.
Готовина је пронађена у кабини испод сувозачевог сједала, извијестили су из Царинске управе Хрватске.
Због прекршаја описаног у чланку 69.а Закона о девизном пословању, возачу је издан прекршајни налог те му је изречена новчана казна у износу 6.600 евра (око 13.000 КМ) и 30 евра (око 59 КМ) трошкова поступка.
Починилац је платио 2/3 казне и 30 евра трошкова поступка, чиме се казна сматра плаћеном у цјелости, додају из Царинске управе.
