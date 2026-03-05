Logo
Large banner

Возач из БиХ ухваћен са хрпом пара, добио папрену казну

Аутор:

АТВ

05.03.2026

13:45

Коментари:

0
Возач из БиХ ухваћен са хрпом пара, добио папрену казну
Фото: Pixabay

Овлаштени царински службеници Подручне јединице Службе за мобилне јединице Славонски Брод, у четвртак, 5. марта су на одморишту Марсонија сјевер на ауто-путу А3, приликом прегледа и претраге теретног возила бх. регистарских ознака, пронашли готовину у износу од 20.000 евра (око 39.000 КМ).

Возилом је управљао држављанин Босне и Херцеговине.

Превара / Илустративна фотографија

Љубав и секс

Како препознати швалера: Један знак га непогрешиво одаје

Готовина је пронађена у кабини испод сувозачевог сједала, извијестили су из Царинске управе Хрватске.

Због прекршаја описаног у чланку 69.а Закона о девизном пословању, возачу је издан прекршајни налог те му је изречена новчана казна у износу 6.600 евра (око 13.000 КМ) и 30 евра (око 59 КМ) трошкова поступка.

паркинг-01092025

Бања Лука

Паркинг у Бањалуци скупљи него у приморским градовима

Починилац је платио 2/3 казне и 30 евра трошкова поступка, чиме се казна сматра плаћеном у цјелости, додају из Царинске управе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Казна

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

nož

Регион

Малољетница ножем избола момка: Погледала ме је лудачким погледом..

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

У саобраћајној несрећи повријеђено пет особа, ангажован и хеликоптер

4 ч

0
Ацо Ђукановић

Регион

Ђукановић остаје у притвору

5 ч

0
Узбуна у Црној Гори: Потврђен птичији грип у Никшићу и Бијелом Пољу

Регион

Узбуна у Црној Гори: Потврђен птичији грип у Никшићу и Бијелом Пољу

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

Срби у Њемачкој на мукама: Већ се осјећају посљедице рата

16

29

Ухапшен Фочак са више од килограм дроге

16

18

Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу

16

15

Тотални крах бившег принца: Ендруа избацују из још једне резиденције

16

14

Хитно се огласила Зорица Брунцлик!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner