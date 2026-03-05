Ђукановић остаје у притвору

Извор:
СРНА
05.03.2026
11:19
Коментари:0
Кривично вијеће Основног суда у Никшићу одбило је жалбе бранилаца Аце Ђукановића и потврдило рјешење о одређивању притвора од 30 дана због сумње на недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.
Из Основног суда у Никшићу истичу да на ово рјешење није дозвољена жалба.
БиХ
Министарства Конаковића и Хелеза ће ''попити и појести'' милион КМ
Судија Сања Никић, предсједавајућа вијећа Основног суда у Никшићу, одбила је као неосноване жалбе бранилаца Ђукановића изјављене против рјешења судије за истрагу којим му је одређен притвор.
Ђукановићу, који се налази у Заводу за извршење кривичних санкција у Спужу, одређен је притвор од 30 дана због опасности од бјекства.
У образложењу се наводи да је осумњичени у више наврата током претходног периода био у иностранству, уз боравак дужи од три мјесеца, те да располаже знатним финансијским средствима.
Здравље
Хирург упозорава: Ако имате ову линију на нокту, ријеч је о опасној болести
Ђукановић је ухапшен у полицијској акцији у Никшићу у суботу, 28. фебруара, због незаконитог држања оружја и муниције.
Република Српска
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Ауто-мото
2 ч0
Друштво
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
15 ч0
Регион
18 ч0
Регион
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму