Ђукановић остаје у притвору

СРНА

05.03.2026

11:19

Ацо Ђукановић
Кривично вијеће Основног суда у Никшићу одбило је жалбе бранилаца Аце Ђукановића и потврдило рјешење о одређивању притвора од 30 дана због сумње на недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.

Из Основног суда у Никшићу истичу да на ово рјешење није дозвољена жалба.

Судија Сања Никић, предсједавајућа вијећа Основног суда у Никшићу, одбила је као неосноване жалбе бранилаца Ђукановића изјављене против рјешења судије за истрагу којим му је одређен притвор.

Ђукановићу, који се налази у Заводу за извршење кривичних санкција у Спужу, одређен је притвор од 30 дана због опасности од бјекства.

У образложењу се наводи да је осумњичени у више наврата током претходног периода био у иностранству, уз боравак дужи од три мјесеца, те да располаже знатним финансијским средствима.

Ђукановић је ухапшен у полицијској акцији у Никшићу у суботу, 28. фебруара, због незаконитог држања оружја и муниције.

Ацо Ђукановић

Milo Đukanović

